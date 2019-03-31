مناقشة "ديوان الخط العربي في سوريا" بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسة الخطوط والكتابات بمكتبة الإسكندرية٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم٬ ندوة لمناقشة كتاب "ديوان الخط العربي في سوريا..نقوش العمائر المملوكية" للباحث الدكتور فرج الحسيني، بمبنى المكتبة المدخل الرئيسي قاعة الاوديتوريوم.



يدير المناقشة الدكتورة شيرين القباني، ويحاضر فيها الدكتور أحمد منصور مدير المركز والدكتور فرج الحسيني.



وبحسب الناشر: الكتاب في الأصل عبارة عن أطروحة علمية إعداد الدكتور فرج الحسيني. ويأتي هذا الإصدار انطلاقًا من إيمان مكتبة الإسكندرية بأهمية حفظ التراث والثقافة الإنسانية، خاصة في ذلك الوقت الذي تم فيه تدمير عشرات المساجد والمعالم الإسلامية في سورية كليًّا أو جزئيًّا نتيجة للصراع الدائر بها. ويعد هذا الكتاب موسوعة للنقوش الكتابية المملوكية في سورية بجميع أنواعها سواء كانت نقوش تأسيسية أو وقفية أو دعائية أو دينية.



أما مؤلف الكتاب فهو الباحث المصري الدكتور فرج الحسيني، المتخصص في هذا الحقل من دراسات الآثار الإسلامية، وله إسهامات مهمة في هذا المجال.



وكان مركز دراسات الخطوط قد نشر للباحث كتاب "النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر" سنة 2007م، وهو كتاب قيم حصل على جائزة أفضل كتاب في العالم الإسلامي 2008م.