كوريا الشمالية: حادث السفارة في إسبانيا هجومًا إرهابيًا خطيرًا

صرح ممثل من وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد - في أول تعليق رسمي لكوريا الشمالية على حادث الغارة على السفارة الكورية الشمالية في إسبانيا الشهر الماضي - بأنه "هجومًا إرهابيًا خطيرًا".



كما دعا ممثل وزارة الخارجية إلى إجراء تحقيق، مضيفا أن كوريا الشمالية تراقب عن كثب الشائعات بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ومجموعة مناهضة لكوريا الشمالية كانتا وراء الغارة.



ومع ذلك، لم تقم كوريا الشمالية بإلقاء اللوم على واشنطن مباشرة في الغارة وطلبت من السلطات الإسبانية إجراء التحقيق بطريقة مسؤولة.

