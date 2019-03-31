بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا

فتحت مراكز الاقتراع في أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الأحد لانتخاب رئيس للبلاد للمرة السابعة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي السابق سنة 1991.



يشار إلى أن الاقتراع يجري بحضور أكثر من 2300 مراقب بينهم 1500 أجنبي، بينما منعت السلطات الأوكرانية المراقبين الروس من المشاركة حتى في قوام البعثات الأجنبية، وذلك في خطوة أثارت انتقاد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وقالت القناة إن نحو 2.5 مليون مواطن أوكراني يقيمون في روسيا منعوا من التصويت في الانتخابات؛ بسبب قرار لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية إغلاق مراكز الاقتراع على الأراضي الروسية.



ويظهر آخر استطلاع للرأي أن - من بين المرشحين الـ 39- الفنان الكوميدي فلاديمير زيلينسكي تصدر السباق الرئاسي متقدما على الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو - حسب الاستطلاع-.

