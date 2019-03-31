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اقتصاد
الأحد 31/مارس/2019 - 08:11 ص

أوغندا تستضيف سباق جري بهدف الترويج لمبادرة الحزام والطريق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2573068

شارك مئات الأشخاص، اليوم الأحد، في سباق جري أقيم في العاصمة الأوغندية كمبالا بهدف الترويج لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين.

واقترحت الصين في عام 2013 مبادرة الحزام والطريق، التي تشير إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وتهدف إلى بناء شبكة من التجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا عبر مسارات التجارة القديمة لطريق الحرير.

وأعلن تشنج تشو تشيانج، السفير الصيني لدى أوغندا، شارة بدء السباق، الذي سبق أن أقيم بالفعل في 22 دولة ومنطقة ضمن منطقة مبادرة الحزام والطريق.

وبحلول شهر مايو، سيكون قد تم إقامة السباق في 44 دولة ومنطقة.

وقال تشنج، قبل إعطائه شارة بدء السباق بوقت قصير، "نحن ملتزمون بالمساهمة في التنمية الاقتصادية لهذا البلد وسنستمر في إظهار ذلك من خلال توجيه الاستثمارات ودعم البنية التحتية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية".

وأعرب عن شكره لبنك ستاندرد تشارترد، المنظم للسباق، لتسهيله وحفاظه على "علاقات ودية ودافئة مع الجالية الصينية في أوغندا".

وقال تشنج "لقد سهل التجارة بين الصين وأوغندا ودعم الشركات الصينية لتنمو وتزدهر في هذا البلد، ونحن ممتنون لذلك".

واختار بنك ستاندرد تشارترد ثمانية رياضيين من الموظفين ليقوموا بالسفر إلى 44 بلدا، والجري لمسافة 10 كيلومترات في كل بلد يزورونه.

وقد تم اختيار الرياضيين من كل من أوغندا وهونج كونج والصين ومصر وماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت سيرينا ليونج، العداءة من هونج كونج، إنها سعيدة بأن تكون جزءا من سباق تتابع الحزام والطريق لأنها ستلتقي بأشخاص جدد ومثيرين للاهتمام، مضيفة سأحصل على وقت ثمين للقاء مجتمعات محلية لإجراء تبادل ثقافي مباشر".

وأفاد هيرمان كامبوجو من أوغندا أن "كل سوق على طول الحزام والطريق لديه ما يميزه من ثقافة وأناس وتضاريس وظروف مناخية وتحديات. لا أطيق الانتظار لتجربة ذلك".

وأعرب هنري لي من الصين عن حماسته للجري في أفريقيا، قائلا "أعرف أن أفريقيا جزء مهم من مبادرة الحزام والطريق، وقد استثمرت العديد من الشركات الصينية في المنطقة".

وتشمل بعض المشاريع المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق في أوغندا محطة آيسيمبا للطاقة الكهرومائية التي شيدتها الصين وتم افتتاحها للتو، والبناء الجاري لمحطة كاروما للطاقة الكهرومائية، والطريق السريع الواصل بين كمبالا وإينتيبي وغيرها.

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