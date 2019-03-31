مؤيدو الحكومة الفنزويلية ومعارضوها يتظاهرون في البلاد

خرج كل من مؤيدي الحكومة الفنزويلية ومعارضيها إلى شوارع البلاد للتظاهر، اليوم الأحد، وسط تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة بالبلاد، وما يرافقها من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي.



وشارك مؤيدو الحزب الاشتراكي الحاكم في ما سموه "عملية الشعب دفاعا عن الحرية"، وتظاهروا في شوارع العاصمة كاراكاس ومدن رئيسية أخرى، احتجاجا على الهجمات التي تدعمها الولايات المتحدة على الحكومة وعلى البنى التحتية في البلاد.



وقال مسئولون إنه خلال هذا الشهر، أدت أعمال تخريبية ضد محطة هيدروليكية رئيسية للطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي، وأدى ذلك إلى تعطل الإنتاج وتهديد الاقتصاد الهش أصلا بسبب العقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة.



وفي الوقت نفسه، تجمع متظاهرون مناهضون للحكومة في لوس تيكويس، حاضرة ولاية ميراندا شمال وسط البلاد، وهي معقل المعارضة، وفي ضاحيتي لا كانديلاريا وكاريكواو في كاراكاس.



وفي كلمة له خلال هذه التجمعات، دعا زعيم المعارضة خوان قوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا"، دعا الفنزويليين إلى "تنظيم لجان مساعدة وتحرير في كل تجمع، لخلق مكان للاحتجاج".



ويوم السبت أيضا، قال مسئول حكومي رفيع المستوى، إن الحكومة وافقت على أن يقوم الصليب الأحمر الدولي بتوزيع المساعدات الإنسانية في فنزويلا.



وخلال مسيرة في كاراكاس، قال ديوزدادو كابيلو، رئيس الجمعية التأسيسية الوطنية، إن الحكومة وافقت على العمل مع الصليب الأحمر الدولي "لأننا نريد السلام في هذا البلد".



وكان الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة قد رفضا المشاركة في عملية توزيع مساعدات في 23 فبراير الماضي، قائلين إنها "مسيّسة".



وأعلن الصليب الأحمر يوم الجمعة الماضي أنه مستعد لتوزيع المساعدات خلال أسبوعين، مضيفا أنه سيعمل بمفرده، ولا يقبل "تدخل" آخرين.