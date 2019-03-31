تسجيل جديد يروي ما حدث على متن الطائرة الأثيوبية المنكوبة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن طيارًا على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت قبل ثلاثة أسابيع، قد سُمع وهو يقول عبارة "لقد توقف"، في الوقت الذي كانت فيه الطائرة على ارتفاع 450 قدمًا (137 مترًا) عن سطح الأرض.



يذكر أن راديو الطائرة قد التقط هذه الكلمات قبل لحظات من السقوط الكارثي، فيما يعتقد بشكل عام أن نظام التحكم الآلي في الطائرة كان سبب الكارثة.



تجدر الإشارة إلى أن سقوط الطائرة الأثيوبية بوينج قد أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 157 شخص على متنها، كما علقت العديد من الدول استخدام طائرات بوينج.