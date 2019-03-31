حفتر: انفراج الأزمة الراهنة خلال الأسبوعين المقبلين

قال القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إن ليبيا ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجة للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد؛ عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام الحاصل حاليا بين مؤسسات الدولة.



جاءت تصريحاته على هامش ملتقى الشباب الأول الذي نظمته القيادة العامة للجيش؛ للاستماع لمطالب الشباب خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك طبقا لقناة العربية الإخبارية.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه رؤساء المنظمات الدولية الأربع المعنية بالأزمة الليبية "المجموعة الرباعية" عن تأييدهم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة للعمل على حل الأزمة الليبية، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء أمس السبت الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني؛عقب الاجتماع الذي ضم رؤساء المنظمات الأربعة، واستضافته الجامعة العربية عشية القمة العربية في تونس.



وقال أبو الغيط إن هذا الاجتماع هو الخامس بين تلك المنظمات الأربع، ولكنها المرة الأولى التي يعقد على مستوى الرؤساء، مشيرا إلى أنهم أعربوا عن تأييدهم للجهد الذي يبذله الدكتور غسان سلامة.



وقد اعتبر مسؤولون ليبيون أن تصريحات حفتر تأتي تمهيدا لتفعيل مخرجات اتفاق أبوظبي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي.

