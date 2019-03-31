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الأحد 31/مارس/2019 - 07:58 ص

الاحتلال الإسرائيلى يقصف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية بغزة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى يقصف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية بغزة
أ ش أ
dostor.org/2573056

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق دير البلح وسط قطاع غزة، فيما قال موقع 0404 العبري أن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف نحو أهداف لحماس؛ ردا على إطلاق الصواريخ الخمسة من غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال كان قد زعم أنه تم تحديد 5 عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى المستوطنات؛ في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول بمنطقة غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاى أدرعي إنه "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم تحديد 5 عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى المستوطنات".

يذكر أن أربعة فلسطينيين استشهدوا أمس السبت وأصيب 316 آخرين جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المشاركين في مليونية الأرض والعودة شرق قطاع غزة بمناسبة ذكرى يوم الأرض ومسيرات العودة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قرر أن يفتح، صباح اليوم الأحد معبري كرم أبو سالم، وبيت حانون في قطاع غزة، بالإضافة إلى معاودة فتح المياه للصيادين بعد التزام الفصائل الفلسطينية بالتفاهمات خلال "مليونية الأرض والعودة"، رغم استشهاد 4 شبان؛ وذلك بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وكان جيمي ماكجولدريك نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قد زار نقطة طبية في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، وكذلك مستشفيين في القطاع، وأكد أن إنقاذ الأرواح هو الأولوية الآن، داعيا الجميع إلى التصرف وفقا لذلك.

فيما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يعرف ما إذا كانت الهدنة في قطاع غزة ستستمر، نحن على استعداد لأي تطور"، مشيرا إلى أنه وجه بإبقاء القوات في مكانها على حدود قطاع غزة.

وأضاف: "ذهبت الخميس الماضي إلى غلاف غزة، والتقيت بالقادة والجنود، وتأكدت من وجود أقصى قدر من الانتشار هناك، وواصلت المتابعة يومي الجمعة والسبت".

وفي سياقٍ متصل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه "خلال جلسة أمنية تقييمية ترأسها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي تقرر في هذه المرحلة الإبقاء على حالة الاستنفار واستمرار بقاء القوات المعززة في محيط قطاع غزة".

وبدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن حركته تعمل حاليا على تقييم الوضع لما حصل في قطاع غزة، خاصة مع سقوط شهداء، مضيفا "نعلم أن إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها، لكنها قالت أنها ستخفف العنف على مسيرات العودة"، مؤكدا أن "المعركة مع إسرائيل مستمرة"، ومشددا على أن "الصراع لا يحسم بالتهدئة أو بعشرات المعارك".

وذكر أن الشعب الفلسطيني أصبح يراكم نقاط قوة في هذه المواجهة مع إسرائيل، موضحا أن حركته اتفقت مع حماس خلال الاجتماعات التي جرت في بيروت أن مسيرات العودة مستمرة.

وأكد أنه تم الاتفاق مع حماس "أننا كمقاومة سندافع عن الشعب الفلسطيني لإذا تمادت إسرائيل في عدوانها"، معتبرا أن "التعامل مع غزة هو الأكثر إزعاجا لإسرائيل في هذه الفترة".

وتابع: "اليوم ندشن مرحلة جديدة كشعب فلسطيني تقول إنه لا يمكن أخذ أي حق بالمفاوضات بل بالقوة"، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يصر أنه صاحب الأرض.

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