وزراء بريطانيون يهددون بالاستقالة بسبب خطط "ماى" بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

تواجه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية خطر استقالة كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بناء على المسار الذي ستسلكه في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.



يشار إلى أن ستة وزراء على الأقل سيستقيلوا من المؤيدين للاتحاد الأوروبي إذا اتجهت إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في حين سيستقيل الوزراء المؤيدون للخروج إذا دعمت اتحادًا جمركيًا مع الاتحاد الأوروبي أو سعت إلى تأجيل الخروج.