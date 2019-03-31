بيونج يانج تعتبر اقتحام سفارتها فى مدريد عملًا "إرهابيًا"

نددت بيونج يانج، اليوم الأحد، بعملية اقتحام سفارتها في مدريد الشهر الماضي، معتبرة العملية التي تبنتها مجموعة معارضة غير معروفة "هجومًا إرهابيًا خطيرًا".



وقامت مجموعة باقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية في مدريد في 22 فبراير، قبل أيام من انعقاد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي في 27 و28 فبراير.



وبعد أسابيع من الصمت التام، كشف قاضي تحقيق إسباني الثلاثاء الماضي معلومات حول العملية والمهاجمين الذين صدرت مذكرة توقيف دولية بحق عدد منهم.



وفي أعقاب ذلك، تبنت مجموعة "شيوليما للدفاع المدني" العملية، موضحة أنها تسعى لإلقاء الضوء على أنشطة بعثات بيونغ يانغ الدبلوماسية "غير المشروعة".



وفي أول رد فعل رسمي على العملية، أشارت كوريا الشمالية اليوم الأحد إلى احتمال ضلوع الولايات المتحدة فيها، وحضت السلطات الإسبانية على إحالة "الإرهابيين والذين يحركونهم على القضاء".



وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "وقع هجوم إرهابي خطير في 22 فبراير، هاجمت خلاله مجموعة مسلحة سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في إسبانيا، وننتظر من السلطات المعنية في إسبانيا أن تستكمل التحقيق في هذا الحادث بشكل تام ومسؤول".



وأفاد القضاء الإسباني أن الوحدة كانت على ما يعتقد بقيادة شخص يدعى أدريان هونج شانج، وهو مكسيكي مقيم في الولايات المتحدة.



وأوضح أنه بعد خمسة أيام على الهجوم قام هونج شانج "بالاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)" في نيويورك حتى "يسلمه معلومات مرتبطة بالحادث ومواد سمعية بصرية تم الحصول عليها".