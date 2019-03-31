ترامب يقطع المعونات عن 3 دول بأمريكا الوسطى بسبب الهجرة غير المشروعة

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع المعونات المباشرة لكل من دول السلفادور وجواتيمالا وهندوراس بأمريكا الوسطى بسبب اتهامه لها بعدم السيطرة على الهجرة غير القانونية القادمة من هذه الدول إلى بلاده.



وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونجرس بأنها تدرس تعليق المعونات عن عامي 2017 و2018 لهذه الدول الثلاث، والتي تأوي العربات المتنقلة التي يستخدمها المهاجرون العابرون للمكسيك ومنها إلى الحدود الأمريكية.



ويسعى ترامب - بذلك - إلى الحد من الهجرة غير المشروعة من مواطني تلك الدول الذين يفرون شمالا إلى الولايات المتحدة ويستنفدون مواردها على الحدود الجنوبية، حيث وصف ترامب عربات المهاجرين المتنقلة بأنها رمز لما تمثله الهجرة غير المشروعة من مخاطر.



وكان الرئيس الأمريكي قد أنحى باللائمة على المكسيك ـ التي يسعى إلى استكمال جدار بين بلاده وبينها ـ وعلى أعضاء الديمقراطي المعارض له بسبب موقفهم من رفض بناء الجدار وتحذيراتهم من أن إغلاق الحدود مع المكسيك قد يخلق مشكلات اقتصادية لكلا البلدين.



يذكر أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك يبلغ 1.7 مليار دولار بضائع يوميًا، وفقا لغرفة التجارة الأمريكية، والتي أشارت إلى أن إغلاق الحدود بين الدولتين قد يضر بـ 5 ملايين وظيفة للأمريكيين.