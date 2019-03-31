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الثقافة
الأحد 31/مارس/2019 - 07:15 ص

غدًا.. حفل إصدار كتاب "القاهرة خططها وتطورها العمرانى" بمكتبة الإسكندرية

كتاب القاهرة خططها
كتاب "القاهرة خططها وتطورها العمرانى"
نضال ممدوح
dostor.org/2573048

في إطار فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية للكتاب 2019، ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية في الواحدة من بعد ظهر غدًا الأثنين٬ محاضرة وإحتفالية إصدار طبعة جديدة لكتاب "القاهرة خططها وتطورها العمراني" للدكتور أيمن فؤاد سيد وذلك بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة الأدويتوريوم.

وتعود أهمية الكتاب إلى كونه دراسة موسوعية تحليلية شاملة، لم تقف عند التاريخ السياسي للعاصمة بقدر ما حاول المؤلف أن يبني منهجية تاريخية وثائقية لدراسة تطور عمران العاصمة منذ الفتح الإسلامي إلى الآن، ساعده على ذلك كونه مر بطور كبير في التعامل مع المصادر التاريخية عن القاهرة نشرًا وتحقيقًا، خاصة الكتاب الأشهر "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" الذي ألفه المقريزي في العصر المملوكي، ونشره أيمن فؤاد في مؤسسة الفرقان بلندن.

ويتكون الكتاب من مدخل وستة فصول، ومذيل ببليوجرافيا مختارة عن مصادر ومراجع تاريخ القاهرة. والأخيرة تعد إضافة حقيقية للباحثين والدارسين، تعكس خبرة وإلمام المؤلف. لكن ما جعل هذا الكتاب مختلفًا، حرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على إلحاق ملحق للخرائط التاريخية للقاهرة، وإضافة إلى كتالوج ضخم لصور القاهرة عبر العصور وتراثها العمراني.

غدًا.. حفل إصدار كتاب "القاهرة خططها وتطورها العمرانى" بمكتبة الإسكندرية
غدًا.. حفل إصدار كتاب "القاهرة خططها وتطورها العمرانى" بمكتبة الإسكندرية
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