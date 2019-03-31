"التاريخ المعمارى والعمرانى لبلاد الشام" جديد الفارابى

صدر حديثًا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب "التاريخ المعماري والعمراني لبلاد الشام"، من تأليف الدكتور٬ لطفي فؤاد لطفي.



وجاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: "العمارة هي منتج إنساني ذات وظائف حياتية، وأبعاد جمالية ودلالات اجتماعية وتاريخية واقتصادية٬ فهي غلاف الحياة الإنسانية ومحيط للذاكرة وموئل لها، وهي تعكس صورة الشعوب ومفاهيمها وتجاربها، وكانت العصرنة والتحديث في العمارة سمتي المرحلة الانتدابية في جميع مدن بلاد الشام: إسكندرون، أنطاكية، بيروت، دمشق، حلب والقدس".

