الليلة.. روائع العندليب فى ذكرى رحيله بالأوبرا

ضمن سلسلة حلقات العندليب الأسمر، وفى الذكرى الـ 42 لرحيل عبد الحليم حافظ٬ تقدم دار الأوبرا المصرية فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير٬ أمسية موسيقية٬ تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وتتضمن باقة مختارة من أعماله منها بانوراما روائع العندليب، بلاش عتاب، كنت فين، علي حسب وداد قلبي، فاتت جنبنا، صدفة، دويتو احتار خيالي، بتلوموني ليه، حبيبها.

أداء محمد شوقى، محمد متولى، حسام حسنى، مى حسن وأحمد عفت.



تأتى سلسة حفلات العندليب الأسمر، بهدف إحياء التراث الموسيقى العربي، وتعريف الأجيال الجديدة والشباب بالمورث الفنى باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى، والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.