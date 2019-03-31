اليوم.. حفل توقيع كتاب "المسكوت عنه فى التاريخ" بمعرض الإسكندرية

تُقيم الدار المصرية اللبنانية للنشر٬ في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد٬ حفل توقيع كتاب "المسكوت عنه في التاريخ" للدكتور وسيم السيسي٬ وذلك بجناح الدار المصرية اللبنانية في معرض مكتبة الإسكندرية بالشاطبي.



يشار إلى أن الكتاب بحسب "السيسي" يهدف إلى التنوير وإضاءة المساحات المظلمة في العقل الجمعي، سواء كانت المساحات علمية أو دينية أو اجتماعية أو سياسية؛ فالتاريخ وعاء للتجارب الإنسانية نستفيد من إنجازاته ونتجنب انتكاساته، والكتاب يحتوي على 54 موضوع مثل العدالة والدين في مصر القديمة.