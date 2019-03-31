اليوم.. افتتاح معرض"متلاشيات" للفنان هانى فريد بـ"أتيليه القاهرة"

يفتتح الأستاذ الدكتور محمد حازم فتح الله، نائب رئيس جامعة حلوان السابق، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً، معرض "متلاشيات" للفنان هاني فريد، المقام بأتيليه القاهرة.





ويستمر المعرض حتى يوم الجمعة، الموافق 5 أبريل المقبل، والمعرض مفتوح يوميًا من الساعة السادسة مساءً إلى الحادية عشر مساءً.





الفنان هاني فريد، مدرس بكلية الفنون الجملية جامعة المنصورة، وهو عضو بنقابة الفنانين التشكيليين، وعضو بأتيليه القاهرة، شارك في الكثير من المعارض الفنية، منها معرض هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، ومعرض جامعة عمان الأهلية بالأردن، ومعرض الجمعية المصرية للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 2004.