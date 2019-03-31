اليوم.. افتتاح معرض"إيماءة" للفنان هيثم عامر بـ"أتيليه القاهرة"

يشهد أتيليه القاهرة، اليوم الأحد، الموافق 31 مارس 2019، افتتاح معرض "إيماءة" للفنان هيثم عامر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.





يفتتح المعرض الدكتور، محمد حازم فتح الله، نائب رئيس جامعة حلوان السابق، بحضور عدد كبير من الفنانين التشكليين.



ويستمر المعرض حتى يوم الجمعة الموافق 5 أبريل المقبل، والمعرض مفتوح يوميًا من الساعة السادسة مساءً إلى الحادية عشر مساءً.



والفنان هيثم عامر، يعمل مدرسًا بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، وهو عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين، وعضو بأتيليه القاهرة.



كما عمل الفنان هيثم عامر، منسقًا عامًا لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة من 2016 حتى 2019، وعضوًا باللجنة الفنية لأعمال التجميل والتنسيق الحضاري لمحافظة قنا من عام 2000 حتى 2005، ومشرفًا على أعمال التجميل والتنسيق الحضاري لمحافظة البحيرة عام 2006، وعضوًا بلجنة التنسيق الحضاري عن منحوتات الميادين والأعمال الجدارية بمحافظة الدقهلية من 2017 حتى 2019.



وأقام "عامر"، عددًا من المعرض الفنية، من ضمنها معرض جماعي بأتيليه القاهرة 2019، ومعرض هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة 2019، ومعرض صالون الجنوب الدولي بكلية الفنون الجميلة بالأقصر 2017، وله الكثير من الأعمال الفنية المتميزة.