17 أبريل.. العرض الخاص لفيلم "سنتريا أسطورة لا تنتهى" بسينما الهناجر
تشهد سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء الأربعاء الموافق 17 أبريل٬ العرض الخاص لفيلم "سنتريا أسطورة لا تنتهي" من إخراج وسيناريو٬ سلوى الخادم، والفيلم من إنتاج الهيئة الوطنية للإعلام٬ بالتعاون مع قطاع قنوات النيل المتخصصة.
ويعقب عرض الفيلم تكريم عدد من رموز الإبداع الإعلامي منهم: سلمي الشماع٬ اسم الراحل محيي الغامري رئيس قطاع الإنتاج السابق٬ مدير التصوير الدكتور محسن أحمد٬ ورائدة السينما الوثائقية٬ المخرجة الكبيرة سميحه الغنيمي.