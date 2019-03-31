"90 فيلما مصريًا.. نظرة نقدية" وجبة سينمائية دسمة

صدر حديثُا عن سلسلة آفاق السينما التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ كتاب "90 فيلمًا مصريًا.. نظرة نقدية"، للناقد الكبير كمال رمزى.



وعن الكتاب، يقول الناقد السينمائي٬ محمود عبد الشكور:" مضمون الكتاب وجبة سينمائية دسمة عامرة بالقراءات اللامعة لتسعين فيلما مصريا، عرضوا على مدى سنوات خمس، وتابع الناقد الكبير النشر عنهم فى عاموده الصحفى "باختصار" فى جريدة الشروق المصرية، ثم أعاد تبويب وتصنيف الأفلام فى الكتاب، راصدا أنواعا مثل الأفلام الإجتماعية، والكوميدية، وأفلام العنف، وأفلام التجارب الخاصة، والأفلام ذات الطابع السياسى، وملاحظا تراجع واختفاء أنواع أخرى مثل الفيلم الرومانسى والفيلم التاريخى.



لا إطناب ولا ثرثرة، ولا إيجاز مخلّ ومزعج، وإنما تكثيف للفكرة وللرأى، بأسلوب ناصع البيان، جدير حقا بتلميذ يحيى حقي. لا يتعالى كمال رمزى على أى فيلم مهما كان مستواه، وإنما يشاهده بكل اهتمام وتركيز، ولا يتعالى أبدًا على القارىء، أو يزعم سلطة أبعد من سلطة الحجة والرأى، ولكنه يكتب ببساطة ممتنعة، ولا تناقض عنده بين العمق والبساطة، يقول رأيه، بصنعة فن، فى ثنايا نصه المتماسك، قد يكون الفيلم ممتازًا أو رديئًا، ولكن الكتابة دوما جميلة، تستوفى شروط النقد، مثلما تستوفى شروط المقال الأدبى، الدعابة حاضرة، والرؤية ثاقبة، والملحوظات لا تجرح، ولا تسيل دما، ولكنها تٌشهد القارئ على الفنان، نظرة نقدية هادئة ورصينة، تقول كل شىء، بوعى وبذكاء، وبطاقة حب حاضرة فى كل السطور.



هذا كتاب يخاطب كل قارىء ومتذوق للسينما، أرى فيه أيضًا درسًا لأجيال جديدة تريد أن تكتب فى النقد، هذا الجيل العظيم الذى ينتمى إليه الأستاذ كمال، ساهم بقدر كبير فى التأسيس لمنهج قراءة الأفلام، تحليلًا ومقارنة وأحكامًا جمالية، كما ساهم فى ترسيخ النظر إلى الفيلم السينمائى كتعبير عن الثقافة والسياسة والمجتمع، فى كتابا.ت كمال رمزى، بالإضافة إلى كل ذلك لمسته الخاصة: المقال السينمائى النقدى كنصّ أدبى رفيع، حتى وهو ينتقد الأعمال الرديئة.