اليوم.. أمسية غنائية لذكرى رحيل عبدالحليم حافظ بدار الأوبرا

يُقام مساء اليوم الأحد أمسية غنائية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حلقات العندليب الأسمر في الذكرى الـ42 لرحيل الفنان عبدالحليم حافظ، تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أعماله من بينها: (بانوراما روائع العندليب، بلاش عتاب، كنت فين، على حسب وداد قلبي، فاتت جنبنا، صدفة، دويتو احتار خيالي، بتلوموني ليه، حبيبها)، أداء كل من محمد شوقي، محمد متولي، حسام حسني، مى حسن وأحمد عفت.



وتأتي سلسة حفلات العندليب الأسمر بهدف إحياء التراث الموسيقى العربي وتعريف الأجيال الجديدة والشباب بالموروث الفني باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري والجسر الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل.