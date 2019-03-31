حقيقة انفصال أحمد الفيشاوى عن زوجته ندى كامل

تداولت أخبار خلال الساعات الماضية حول انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى كامل، وذلك بعد مرور أكثر من عام عن زواجهما، وتداولت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذ الخبر.



والتزم "الفيشاوي" الصمت ولم يؤكد أو ينفي تلك الشائعات حتى الآن، واكتفي بغلق هاتفه المحمول.



وكان أحمد الفيشاوي قد احتفل بخطبته على ندى الكامل في شهر مايو 2018 بحضور عائلي، وبعد الخطبة بعدة أشهر أعلن زواجه منها، واحتفل بالزفاف في على شواطئ الساحل الشمالي، في الصيف الماضي.