القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
حوادث
الأحد 31/مارس/2019 - 02:30 ص

المرور تعزز الخدمات فى محيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير طريق النصر

المرور تعزز الخدمات
المرور تعزز الخدمات فى محيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير طريق النصر
dostor.org/2573024

عززت الإدارة العامة للمرور، من انتشار الخدمات اللازمة لتنظيم الحركة بمحيط استاد القاهرة بالتزامن مع أعمال إصلاحات، وتطوير فى طريق النصر والتى بدأت منذ قليل، وتستمر حتى السادسة صباح اليوم الأحد.

ووضع رجال المرور فى محيط الأعمال المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى.

وتشمل الأعمال كشط ورصف الطريق، استعدادًا لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك ضمن خطة تطوير المرحلة الأولى بطريق النصر الممتدة من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطع طريق النصر مع شارع امتداد رمسيس فى اتجاه واحد فقط.

وبدأت الأعمال بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا ولمدة 8 أيام، ولن تشهد منطقة الأعمال الغلق الكلى لحركة المرور.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أقل من شهر

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ أقل من شهر

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ أقل من شهر

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

الآن

الباز لمحمد رمضان: كل ما تقدمه مصيره "سلة الزبالة"

"التخطيط": 5 ملايين موظف يستفيد من قرارات زيادة الأجور

جدل الكوتة.. ماذا قالت فئات المجتمع عن تخصيص ربع مقاعد «النواب» للمرأة؟

التفاصيل الكاملة للزيادات الجديدة في أجور موظفي الدولة

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

قرار خطير اتخذه المعزول للإضرار بـ10 آلاف طالب مصري في قطر

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

وفاة والد الفنانة رحمة حسن

ألبومات الصور

منتخب جامعة الوادى الجديد يصعد للدور النهائى بدورى ألعاب الجنوب

صالون حمدى بخيت يناقش دور مصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019

غرفة عمليات كفر الشيخ: 4 بلاغات لانقطاع الكهرباء

بالصور.. انسداد خطوط الصرف الصحى بعدد من مراكز كفر الشيخ

رياضة

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام ليفربول فى الدورى الإنجليزى

رئيس الزمالك: اتحاد الكرة الحالى هو الأسوأ فى تاريخ مصر

الزمالك: برج العرب حرمنا من الفوز على الأهلى

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

قرار خطير اتخذه المعزول للإضرار بـ10 آلاف طالب مصري في قطر

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

وفاة والد الفنانة رحمة حسن

الرئيس نيوز

هاشتاج الشعب بيقولك شكرا يا سيسي يتصدر تويتر

انتصار جديد لمصر.. إحكام قبضة "مجلس الأمن" على ممولي الإرهاب

القصة الكاملة لواقعة تنمر طالب بكلية الإعلام على فتاة من جنوب السودان

"حليم".. عاش اللي غنّى

هبوط اضطرارى لطائرة إيطالية بمطار القاهرة بدلا من شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

كشكول

رئيس هيئة تعليم الكبار في حواره لـ"كشكول": نحتاج لعدد كبير من المعلمين.. ومكافأة على كل امي ينجح

بالتاريخ.. جامعة القاهرة صاحبة الضربة الأولى في تحليل المخدرات.. وعين شمس وحلوان تُجريه في المدن

كفر الشيخ الأزهرية تعلن موعد نهاية الدراسة بالمعاهد

المنيا الأزهرية تبدأ تفعيل تسجيل بيانات المعلمين إلكترونيًا

6 تعليمات خاصة بامتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسى الثانى

الأمصار

أستراليا ترد على هجوم نيوزيلندا بقانون جديد ضد منصات التواصل

مقتل عنصرين من الشرطة العراقية في هجوم إرهابي لداعش

روسيا تجدد دعوتها لواشنطن بالكف عن "تهديد" فنزويلا

مقتل 19 حوثيا في كمين للجيش اليمني في مأرب

حركة فتح في مصر تحيي الذكرى الـ 43 ليوم الأرض الفلسطيني "صور"

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

دراسة: يمكن الحصول على المفعول السحرى للقهوة دون تناولها

تسريب ضخم لنحو مليار بريد إلكتروني

شاهد.. لحظة انقلاب سيارة من منحدر مرتفع ومصرع سائقها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

اكتشاف مرض عضلي خطير يؤدي إلى الوفاة ببطء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎