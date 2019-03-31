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رياضة
الأحد 31/مارس/2019 - 06:51 ص

موعد مباراة تشيلسى وكارديف سيتى والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسى
موعد مباراة تشيلسى وكارديف سيتى والقنوات الناقلة
وكالات
dostor.org/2573023

يستضيف كارديف سيتي نظيره تشيلسي اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، وذلك في إطار الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أوضح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، المركز الذي يسعى للوصول إليه قبل نهاية الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد "ساري" خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كارديف سيتي، أنه من الصعب الفوز في كل المباريات المقبلة بالبريميرليج، بينما من الممكن الوصول إلى المربع الذهبي حتى مع إهدار بعض النقاط.

وتنطلق مباراة تشيلسي ضد كارديف سيتي في تمام الساعة 4:05 مساءً بتوقيت السعودية، 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 1:05 ظهرًا بتوقيت جرينتش، وسيتم نقل تشيلسي وكارديف سيتي عبر قنوات بي إن سبورت 2.

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