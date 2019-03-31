لوليسجارد يجتمع بممثلى الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق السويد

اجتمع رئيس لجنة المراقبين الأمميين في محافظة الحديدة غربي اليمن، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، أمس السبت، مع ممثلي الحكومة اليمنية في اللجنة لعرض خطة جديدة لتنفيذ اتفاق السويد.



جاء ذلك وفق ما صرح به مصدر في الوفد الحكومي، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام.



وبحسب المصدر فإن الاجتماع عقد بعد إعاقة مسلحي جماعة "الحوثي"، الفريق الأممي من الانتقال إلى مناطق القوات الحكومية على أطراف مدينة الحديدة.



وأوضح أن الحوثيين أطلقوا النار على موكب لوليسغارد، ليضطر الموكب للتوقف أكثر من نصف ساعة، قبل أن يتم السماح له بالعبور.



ويقيم لوليسجارد وبعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضطر البعثة للانتقال إلى مناطق سيطرة القوات الموالية للحكومة، التي تطوّق المدينة من الجنوب والشرق، للاجتماع بممثليها.



ولم يتطرق المصدر لتفاصيل الخطة الجديدة التي عرضها لوليسغارد على الوفد الحكومي اليوم لتنفيذ اتفاق السويد، لكنه قال إن المسؤول الأممي سبق وطرحها على الحوثيين في وقت سابق.



ولفت إلى أن ممثلي الحكومة طالبوا لوليسجارد خلال الاجتماع بفتح ممر إنساني وفق اقتراح سابق للأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر، وتسهيل حركة المدنيين، وتدمير الألغام التي زرعها الحوثيون بالمدينة.