الزمالك: برج العرب حرمنا من الفوز على الأهلى

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن سوء أرضية ملعب برج العرب أسهم في إنهاء مباراة القمة أمام الأهلي، بالتعادل السلبي، مؤكدا أن الفارس الأبيض كان الأحق بالفوز.



وتعادل الزمالك أمام الأهلي، بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.



وقال أمير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "الزمالك كان الأحق بالفوز فهو كان الأفضل، وهدف اللاعبين كان الثلاث نقاط وليس التعادل، وكل ذلك كان بسبب أرضية الملعب التي غيرت النتيجة بنسبة كبيرة".



وأضاف: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة جيدة في ظل ظروف صعبة للغاية، والحكم كانت قراراته غريبة ومتسرعة".



وتابع: "الفريق لم يتأثر بغياب أي عنصر من الفريق، لأن جميع لاعبي الزمالك مميزون وعلى مستوى واحد، وجميعهم على قدر المسئولية".



وأتم: "الأهم حاليًا هو أننا في صدارة ترتيب الدوري المصري، ونسعى لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة".