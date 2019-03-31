سبب غريب وراء استبعاد ليندلوف من مواجهة واتفورد

أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن السبب وراء استبعاد السويدي فيكتور لينديلوف من مواجهة واتفورد، هو تلقيه تهديدات بالقتل، بسبب رفضه المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.



وكان سولسكاير قرر عدم مشاركة ليندلوف بسبب هذه التهديدات، قبل اللقاء الذي انتهى بفوز "الشياطين الحمر"، بهدفين مقابل هدف، بالجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال سولسكاير في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سبب عدم الدفع بلينديلوف هو تلقيه تهديدات بالقتل من جانب جماهير سويدية، وفضلت عدم المجازفة به".



وأضاف: "أهم شيء هو سلامة اللاعبين، والحفاظ عليهم، وقرار لينديلوف ليس لي دخل به".



وكان لينديلوف رفض استدعاء منتخب بلاده لخوض مواجهة رومانيا، السبت الماضي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.