حزب أردوغان يستولى على 62 مليار دولار خلال 17 عامًا

كشفت صحيفة تركية، أمس السبت، عن استيلاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 62 مليار دولار عن طريق الخصخصة خلال 17 عامًا.



جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، ونقله عدد من وسائل الإعلام الأخرى، وتناول عمليات الخصخصة التي قام بها الحزب الحاكم منذ مجيئه إلى السلطة من عام 2003 وحتى 2018.



وذكر التقرير أن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة استولت خلال 17 عامًا على مصانع البتروكيماويات والسكر وتكرير النفط والحديد والصلب والمنسوجات، إلى جانب شركات التبغ والكحول وتوزيع الكهرباء، والمئات من الممتلكات غير المنقولة.



وأشار إلى أن الحزب باع العام الماضي 10 محطات طاقة كهرومائية و10 مصانع سكر وميناءً وعددًا كبيرًا من الممتلكات غير المنقولة بقيمة 1.4 مليار دولار.



وبيّن التقرير أن الخصخصة التي كانت على جدول أعمال تركيا منذ عام 1986 اكتسبت زخما بعد تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002.



كما أوضح أنه بعدما كانت تقدر الأموال الناتجة عن عمليات الخصخصة بـ8 مليارات دولار حتى 2003، ارتفعت إلى 70.2 مليار بنهاية 2018، مشيرا إلى أن أردوغان وحزبه لم يوضحا أوجه إنفاق هذه الأموال.



التقرير أشار في ذات السياق إلى أن إجمالي الخصخصة بلغ عام 2018 نحو 1.4 مليار دولار بزيادة قدرها 86% مقارنة بـ2017 (751 مليون دولار).



ويأتي هذا التقرير عشية انتخابات محلية تجرى، اليوم الأحد، بمشاركة 13 حزبًا يتقدمها الحزب الحاكم.