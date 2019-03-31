مقتل 3 مدنيين فى هجوم إرهابى غرب بوركينا فاسو

قتل 3 مدنيين في بوركينا فاسو، أمس السبت، في هجوم إرهابي استهدف مدينة ينديريه في غرب البلاد، بحسب مصادر أمنية.



وقال مصدر أمني إنّ "المدينة التي تقع على بعد نحو 20 كلم من الحدود مع ساحل العاج تعرّضت لهجوم شنّته مجموعة من الإرهابيين، وقتلوا مدنيين كانوا يستقلّون سيارة نقل مشترك".



وأضاف المصدر أنّ "قوات الأمن قتلت 2 من المهاجمين لدى تصديها لهم، ولم يسقط أي ضحية في صفوف قوات الأمن، فيما أصيب مدنيان آخران على الأقل بالرصاص في الهجوم".



وفي مطلع مارس الجاري، تعرّض مركز الدرك في ينديريه لهجوم مسلّح لم يوقع إصابات، وقتل الخميس 4 دركيين في هجوم استهدف مركزهم في بلدة باراني في مقاطعة كوسي الحدودية مع مالي.



وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية تتزايد وتيرتها وتشتدّ دمويتها وقد امتدّت إلى مناطق عدّة علاوة على العاصمة، ما أجبر السلطات على إعلان حالة الطوارئ في 6 من المناطق الـ13 في البلاد.



وخلّفت هذه الهجمات أكثر من 300 قتيل في 4 سنوات.