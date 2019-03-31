التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام هويسكا فى الدورى الإسبانى

في مواجهة ستكون سهلة لريال مدريد سيلتقي يوم اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 مع نظيره هويسكا، في إطار الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.



ويأمل ريال مدريد في تسجيل أكبر كم من الأهداف، وحصد الثلاث نقاط بكل سهولة، من أجل التقدم ومواصلة مطاردة نادي الأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بنفس التشكيلة التي بدأ بها اللقاء الماضي، مع بعض التغييرات الطفيفة.



التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفخال

الوسط: كروس، إيسكو، كاسيميرو، مودريتش

الهجوم: بنزيما، بيل