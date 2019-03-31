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الأحد 31/مارس/2019 - 12:57 ص

بالصور.. محافظة الإسكندرية تطفئ المصابيح احتفالا بساعة الأرض

بالصور.. محافظة الإسكندرية
أحمد عاشور
dostor.org/2573013

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة احتفلت مساء أمس السبت، بفعالية "ساعة الأرض Earth Hour"، وذلك بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية في هذا التوقيت، خاصة المستشفيات والجهات الأمنية.

وأكد المحافظ أن الهدف الرئيسي من احتفالية "ساعة الأرض" هو مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، وتعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات لحماية البيئة، لافتًا إلى إنها دعوة للجميع للمشاركة بشكل آمن وسليم تمامًا، كما أشار إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من ٣٥٠ مكانًا شهيرًا حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة.

يذكر أن "ساعة الأرض" حدث عالمي سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، ويسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس.

بالصور.. محافظة الإسكندرية تطفئ المصابيح احتفالا بساعة الأرض
بالصور.. محافظة الإسكندرية تطفئ المصابيح احتفالا بساعة الأرض
بالصور.. محافظة الإسكندرية تطفئ المصابيح احتفالا بساعة الأرض
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