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الأحد 31/مارس/2019 - 06:12 ص

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا فى الدورى الإسبانى

القنوات الناقلة لمباراة
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا فى الدورى الإسبانى
وكالات
dostor.org/2573012

يترقب محبي الساحرة المستديرة معرفة موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، ضمن مباريات الجولة الـ 29 مباريات الدوري الإسباني 2019، والتي يسعى فيها كلا الفريقين إلى الفوز بالثلاثة نقاط، فيدخل فريق الريال إلى المباراة بعد فوزه في المباراة الأخيرة على فريق سيلتا فيجو بهدفين نظيفين.

وظل فريق ريال مدريد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق خمس نقاط عن فريق أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني، حيث أنه بعد أن خاذ 28 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 17 مباراة والخسارة في 8 مباريات والهزيمة في ثلاثة مباريات.

يعاني فريق هويسكا من أداء سيء هذا الموسم، حيث إنه يتذيل جدول ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، وأصبح على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ديبورتيفو آلافيس، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فبعد مرور 28 جولة، لن ينجح الفريق في تحقيق الفوز سوى في 5 مباريات والتعادل في سبع مباريات، والهزيمة في 16 مباراة.

القناة الناقلة ومعلق مباراة ريال مدريد وهويسكا بالدوري الإسباني

وستنقل المباراة عبر قناة "BeinSports HD3" القطرية.

ويعلق على المباراة، السوداني سوار الذهب.

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