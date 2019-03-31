التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام ليفربول فى الدورى الإنجليزى

يستعد محمد صلاح لمباراة ليفربول، اليوم الأحد، ضد توتنهام الإنجليزي، في قمة منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.



وخسر توتنهام آخر ثلاث مباريات خارج القواعد في الدوري الإنجليزي في حين فقد الريدز النقاط مرتين فقط على ارضه هذا الموسم ولم يخسر الفريق في أي مباراة بالدوري لمدة 36 مباراة على ملعبه في الدوري.



وجاء تشكيل توتنهام المتوقع على النحو التالي:



حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: تريبييه - ألدرفيريلد - فيرتونخين - داني روز

خط الوسط: وانياما - سيسوكو - إريكسن

خط الهجوم: هيونج مين - ديلي ألي - هاري كين