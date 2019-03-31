القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود.



ليفربول يسعى للفوز من أجل التفوق على مانشستر سيتي من جديد، ليضع الضغط على حامل اللقب قبل مباراة كارديف منتصف الأسبوع.



توتنهام يسعى للفوز على ليفربول حتى يبقي على آماله في الاستمرار ضمن المنافسة، أو على الأقل ضمان التأهل بشكل رسمي لدوري أبطال أوروبا.



محمد صلاح يسعى للعودة من جديد للتسجيل، بعد غياب 7 مباريات على التوالي دون زيارة الشباك، منذ هدفه أمام بورنموث فبراير الماضي.



القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي



المباراة ستُنقل عبر قناة "BeinSports HD2".



وسيعلق على المباراة، الجزائري حفيظ دراجي؛ ليزيد للمباراة من المتعة والإثارة ما يلزم.