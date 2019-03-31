رئيس الزمالك: اتحاد الكرة الحالى هو الأسوأ فى تاريخ مصر

وصف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الحالي، بأنه الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية، وذلك بعد ساعات من انتهاء مباراة القمة بالتعادل السلبي.



وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة "الرافدين"، إلى أن الإصرار على إقامة مباراة فريقه أمام الأهلي في ملعب برج العرب، كاد أن يؤدي لحدوث إصابات عدة في صفوف الفريقين.



وقال رئيس الزمالك: "اتحاد الكرة الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر، لا يستطيعون إدارة مسابقة ويرغبون في تنظيم كأس أمم أفريقيا، والدليل على ذلك أنهم متواجدون جميعًا في استديوهات تحليل مباراة القمة".



وأضاف: "الأهلي والزمالك أكبر من اتحاد الكرة، إذا كان الأمن هو من يتخذ القرارات فليرحل جميع مسؤولي الجبلاية، اللاعبون كانوا على وشك الإصابات بسبب أرضية الملعب".



واختتم: "ناصر ماهر كان سيصاب إصابة خطيرة خلال المباراة، وكذلك عبد الله جمعة أصيب ونفذ من إصابات أخرى، وذلك بسبب عدم قدرة اتحاد الكرة على تنظيم البطولة".