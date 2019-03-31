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عالم
الأحد 31/مارس/2019 - 05:51 ص

مقتل فلسطينى رابع بنيران إسرائيلية فى قطاع غزة

مقتل فلسطينى رابع
مقتل فلسطينى رابع بنيران إسرائيلية فى قطاع غزة
وكالات
dostor.org/2572992

قضى فلسطيني رابع متأثرًا بجروح أصيب بها السبت في مواجهات اندلعت على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال تجمع عشرات آلاف الفلسطينيين في إطار "مسيرات العودة".

وقضى الشاب بلال النجار (17 عاما) بنيران إسرائيلية في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق بيان لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وكانت قد أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بسقوط عدد من القتلى بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات "مليونية الأرض والعودة" قرب الحدود مع قطاع غزة.

وإلى جانب هؤلاء، أصابت القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود نحو 250 فلسطينيا، بينهم 4 وصفت جروحهم بالخطيرة.

وأطلق الفلسطينيون على مسيرات، أمس السبت، مليونية "الأرض والعودة"، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لخروج مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، والذكرى الـ 43 لـ"يوم الأرض".

وذكرت وكالة "رويترز" أن عشرات الآلاف شاركوا في المسيرات، واحتشدوا على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، متحدين الأمطار الغزيرة.

وفي المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن نحو 40 ألف فلسطيني تجمعوا في المنطقة، لكن معظمهم بقوا بعيدين عن الحدود.

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