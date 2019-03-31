تيريزا ماى تسعى لانتخابات مبكرة والمحافظون يهددون

هدد نواب من حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإحباط أي محاولة تقوم بها ماي للدعوة لانتخابات مبكرة في مواجهة مأزق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



وقالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية إن السياسيين حذروا من أن أي محاولة لإجراء انتخابات مبكرة سيؤدي إلى مزيد من الانقسام بين المحافظين وسيفاقم الأزمة.



وزادت التكهنات بشأن احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل تيريزا ماي للمرة الثالثة في الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على الخطة التي اتفقت عليها مع زعماء الاتحاد بشأن الخروج من التكتل.