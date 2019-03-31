مدرب الأهلى يكشف سبب الدفع بصالح جمعة أمام الزمالك

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، أن الفريق حاول التقدم على الزمالك خلال شوط المباراة الأول لكنه لم يستغل الفرص، مشيرًا إلى أن الأمطار كانت لها آثار سلبية على كلا الفريقين، لافتًا إلى أن التزام صالح جمعة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة سبب الدفع به في مباراة القمة.



وتعادل الأهلي والزمالك بدون أهداف ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ١٧ لمسابقة الدوري المصري.



وقال مدرب الأهلي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الأداء بكل تأكيد تأثر بحالة أرض الملعب والأمطار الغزيرة قبل وأثناء المباراة، خلال الشوط الأول حاولنا التقدم ولكن لم نستغل الفرص، في الشوط الثاني كانت هناك فرصة لوليد أزارو لم نستغلها، الوضع بقي كما هو عليه".



وتابع: "أمر جيد عدم الخسارة، المشوار ما زال طويلًا في الدوري؛ حيث إنه أمامنا مباريات أخرى، الفريق صاحب التركيز الأكبر والبدلاء بسبب كثرة المباريات المحلية والأفريقية سوف يستطيع حسم الأمور، ظروف الأهلي والزمالك متشابهة".



وأضاف "صالح جمعة كان ملتزمًا في الفترة الأخيرة وظهر بشكل مميز في التدريبات والمباريات الودية وبالتالي كان هناك تفكير في الدفع بلاعب غير متوقع أمام الزمالك لم يشارك في المباريات لفترة لكننا وجدنا أنه الأنسب للوجود بديلًا".



وأتم: "كل مباراة لها ظروف خاصة، سيناريو المباراة سمح لصالح جمعة بالوجود، هناك لاعبون يمتلكون خبرات لا يحتاجون للعودة التدريجية".