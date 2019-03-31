عقد جديد.. هدية ريال مدريد لـ"راموس" فى عيد ميلاده

تجهز إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، لتحسين وتمديد عقد سيرخيو راموس مدافع وقائد الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية إن فلورنتينو بيريز يرى أن العقد الجديد لراموس سيكون بمثابة هدية للقائد الذي أكمل السبت عامه الـ33.



وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يستهدف تمديد عقد راموس حتى صيف عام 2022 بدلًا من 2021 ليستمر مع الفريق حتى عامه الـ36 مع وضع بند يتيح التجديد لعام إضافي.



وترى إدارة النادي الملكي أن راموس لا يزال قادرًا على العطاء مع النادي، بعد أن أصبح أسطورة بالفريق، حيث فاز معه بكل شيء على مدار السنوات الماضية.



وراموس شارك مع الريال في 40 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، ويعد من هدافي الفريق رغم لعبه في مركز قلب الدفاع إذ سجل 11 هدفًا وصنع هدفين.