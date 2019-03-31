خفر السواحل اليمنية: جاهزون لاستلام موانئ الحديدة

أكدت قوات خفر السواحل اليمنية، أمس السبت، جاهزيتها لتطبيق إعادة الانتشار في الحديدة، وفقًا للخطة الأممية المعدلة بناء على اتفاق ستوكهولم، فيما أبدى وفد الحكومة خلال اجتماعها مع كبير المراقبين الدوليين، تعاونه الكبير بشأن خطة التنفيذ.



وذكر المسؤول العسكري في خفر السواحل ومدير أمن ميناء الحديدة، العقيد عبدالجبار زحزوح، في بيان صحفي، أن خفر السواحل هي قوات مهنية ويعرف الجميع ارتباطها بالمدونة الدولية.



وأوضح خلال لقائه كبير مراقبي الأمم المتحدة أن قوات خفر السواحل جاهزة لاستلام موانئ الحديدة تزامنًا مع عملية الانتشار وتطبيق القوانين البحرية في الموانئ والمنشآت النفطية ومرافق الملاحة البحرية.



وجاءت تصريحات المسؤول اليمني بعد استئناف اجتماعات رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، مع الوفد الحكومي بعد عراقيل حوثية.



وقال الوفد الحكومي إنه أبدى التعاون الكبير لإنجاح اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وإن الاجتماع ناقش مفهوم إعادة الانتشار المقدم من بعثة الأمم المتحدة في اليمن.



وأوضح أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران رفضت عقد اجتماع مشترك للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار.