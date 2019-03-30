كيف ساهمت مسرحية في توعية النساء من فخ "الغارمات"؟

قالت الدكتورة راندا رزق عضو المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية، إن مشاكل بعض الغارمات تعود لنقص الوعية لدى السيدات، ولهذا قدموا مسرحية عن الغارمات في عدد من القرى، واكتشفوا اختلاف في قياس الوعي عن قضية الغارمات قبل العرض المسرحي، وبعده.

وأضافت خلال حوارها مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن بعض العرض أصبح لدى النساء فوبيا من التوقيع على وصلات أمانة.

واقترحت راندا، تشريع عقوبات مدنية للغارمات كأن تقدم خدمة اجتماعية، بدلا من حبسها، حتى لا تلحق بها وصمة عار، أو تصاب بأضرار نفسية.

وأوضحت، أن المسؤولية المجتمعية في مصر ظاهرة وجاهة اجتماعية، ولم تتحول بعد إلى مفهوم مجتمعي، وتمثل نسبة 25%، معقبة: "لا أمانع اعتبارها وجاهة اجتماعية، المهم المشاركة، وأتمنى توحيد الجهود، والتماشي مع رؤية الحكومة لعمل ذراع مواز، مثل مشروع القرى الأكثر احتياجًا، الذي شاركت فيه شركات وجمعيات أهلية".



