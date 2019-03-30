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السبت 30/مارس/2019 - 11:29 م

«العربية للتنمية» تختار شرم الشيخ لغرس نخلة السلام

الدكتورة مشاعل العتيبي
الدكتورة مشاعل العتيبي رئيس المنظمة العربية للسلام والتنمية
dostor.org/2572964

اختارت المنظمة العربية للسلام والتنمية مدينة شرم الشيخ؛ لتكون المحطة الأولى لغرس نخلة السلام خلال الأيام المقبلة، بعد أن أطلق المبادرة الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وكان أمير منطقة القصيم, قد أكد أن العمل في المملكة لا يتوقف من خلال العديد من الممارسات والأعمال الإجتماعية الحكيمة والتي تساهم في خدمة العالم أجمع وتحت فكرة "عالم واحد نحو مستقبل مشترك", مبينا أن العالم أصبح مترابطا ويشترك بالعديد من القضايا والمجالات والسلوكيات البيئية والتوعوية ذات المصير المشترك.

وقال إن الإنترنت ساهم وبشكل فعال على توحيد العديد من الجهود الخادمة للعالم من خلال التفاعل الإيجابي والذي يساهم في البناء والتنمية والتوعية وتعزيز العديد من المبادرات الخادمة للعالم وبحكمة عالية, مبينا أن أبناء هذه البلاد المباركة سيواصلون نهجهم في تعزيز وتنمية القيم التي تهم العالم ومستقبله المشترك والرقي بمجتمعاتنا إلى درجات عالية من الحكمة والرشاد وفي كافة المجالات.

ومن جانبها قالت الدكتورة مشاعل العتيبي رئيس المنظمة العربية للسلام والتنمية، إن المبادرة تدعو إلى نشر السلام بين أفراد المجتمع وفي جميع دول العالم تحت شعار "بلد السلام وبلد الإسلام"، واختيار مدينة شرم الشيخ لما لها من أهمية ومكانة سياسية واستضافتها للعديد من مؤتمرات السلام على مدار العقدين الماضيين.

وأكدت أن المنظمة ستواصل عملها لنشر ثقافة السلم بين أفراد المجتمع بمشاركة أعضائها وهم نخبة من أصحاب السمو الأمراء والأدباء والمفكرين .

وقدمت العتيبي، شكرها وتقديرها لأمير منطقة القصيم على اهتمامه الدائم ودعمه للمنظمة وبرامجها، مؤكدةً أن المنظمة ستواصل عملها لنشر ثقافة السلم بين أفراد المجتمع بمشاركة أعضائها، وهم نخبة من أصحاب السمو الأمراء والأدباء والمفكرين وحملة الدكتوراة والمهندسين من أبناء المملكة، الذين يساهمون وبشكل فعال في نشر ثقافة السلم والسلام بين أفراد المجتمع في أنحاء العالم.

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