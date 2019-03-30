الملك سلمان يستقبل ممثل سلطان عمان فى تونس

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، في مقر إقامته بتونس، أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان قابوس بن سعيد.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاستقبال، الحديث عن العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.



وحضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، ووزراء ومسؤولين آخرين.



كما حضره من الجانب العُماني، أمين عام وزارة الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ومستشارا نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن حمد البادي، وسيف بن أحمد الصوافي.



ويشارك الملك سلمان وقادة الدول العربية غدا الأحد، في القمة العربية بتونس.