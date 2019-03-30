الجزيرة يحافظ على صدارة الدوري الأردني

حافظ الجزيرة على صدارة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مستضيفه الرمثا اليوم السبت.



وتقدم الرمثا بهدف محمد أبو زريق في الدقيقة 45 قبل أن يسجل الجزيرة هدفين متأخرين عبر مهند السليمان في الدقيقة 88 ويزن أبوالعرب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.



ورفع الجزيرة رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة متقدما بفارق أربع نقاط عن الفيصلي الذي سيلتقي مع الصريح غدا الأحد بينما ظل الرمثا في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.



في مباراة اخرى اليوم سحق شباب الأردن ضيفه الحسين اربد 4-صفر على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث مقابل 20 نقطة للحسين اربد في المركز السابع.



وتعادل السلط سلبيا مع البقعة ليظل في المركز الخامس برصيد 28 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن البقعة سادس الترتيب.



وفاز ذات راس 2-1 خارج ملعبه على العقبة في افتتاح الجولة 17 امس الجمعة.



وتأجلت مباراة الوحدات والأهلي إلى الشهر المقبل بسبب مشاركة الوحدات بكاس الاتحاد الآسيوي.