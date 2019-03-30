الباز لمحمد رمضان: كل ما تقدمه مصيره "سلة الزبالة"

شن الدكتور محمد الباز هجوما واسعا على الفنان محمد رمضان، بعد حفلته الأخيرة في التجمع الخامس، والتي ظهر فيها على المسرح عاريا، ليقدم بعض من أغانيه الأخيرة، في مشهد أثار استياء الجمهور بشكل كبير.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن ما يقدمه محمد رمضان ليس غناء، ولكنه حالة يعيشها شخص يستغل نجوميته لجمع الأموال، ولا يقدم قيمة، ولا أي شيء له أهمية.

واستكمل أن محمد رمضان ابتلاه الله بعمى البصيرة، ويرى نفسه ناجح ومهم وأنه "نمبر وان"، ولكن في النهاية ما يقدمه لن يبقى، ومصيره "سلة الزبالة".