مقتل ضباط وقيادي بالحشد في هجوم لداعش بصلاح الدين

قتل ضباط بالشرطة العراقية وقيادي في الحشد في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على قرية بمحافظة صلاح الدين.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني - لم تسمه - القول إن عناصر من التنظيم شنوا هجوما على قرية تل الذهب في صلاح الدين لدى قيام قوة أمنية باجراء عملية تفتيش، ما أدى إلى مقتل ضابط في الشرطة وقيادي بالحشد العشائري، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي.



يذكر أن تنظيم "داعش" يقوم - بين فترة وأخرى - بتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية في بعض المناطق التي كان يسيطر عليها، حيث يتم إحباط أغلب تلك العمليات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.



وأعلن مصدر أمني عراقي - في وقت سابق - تدمير مقرات تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الحضر غرب محافظة نينوي بشكل الكامل.