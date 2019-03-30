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سياسي
السبت 30/مارس/2019 - 10:16 م

"الحركة الوطنية": قرارات الرئيس ترجمة لإعلانه 2019 عامًا للمواطن

الحركة الوطنية: قرارات
محمد جعفر
dostor.org/2572946

رحب حزب الحركة الوطنية المصرية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، والتى تتمثل فى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

وقال أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس الحزب، إن هذه القرارات أسعدت ملايين المصريين، وأثبتت أن الرئيس السيسى همه الأول والأخير هو المواطن المصري، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس هدفها رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري البسيط وتعويضه عن تحمله لاجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الشاهد، أن الرئيس استطاع أن يعيد لمصر دورها الريادى مرة أخرى بين دول العالم وأعاد الأمان والاستقرار للبلاد، وأنصف المواطن وحارب الفساد، مشددًا على أن الرئيس لمس بقرارات اليوم فئات في أمس الحاجة للمساعدة ومد يد العون باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا بما يؤكد لنا أننا أمام رئيس إنسان يشعر بما يحتاجه شعبه.

وأضاف أننا بالفعل في عام المواطن وأن الرئيس وعد فأوفي وأن إعلانه عام 2019 عامًا للمواطن لم يكن مجرد شعار ولا تصريحات للاستهلاك المحلي، إنما كانت قرارات رئاسية حكيمة فطنت مبكرًا حقيقة احتياجات المواطنين وضرورة أن تمد الدولة لهم يد العون في أوقات الشدة.

وأوضح أنه كما صبر الشعب وتحمل مشقة وعناء قرارات الإصلاح الاقتصادي الصعبة كان للدولة أيضًا رؤية في تخفيف حدة المعاناة ورد الجميل للمواطن في عامة "عام المواطن" لذا كانت تلك القرارات الإنسانية.

وأضاف أن السيسى استطاع أن ينقل مصر إلى بر الأمان وأنه حرص من خلال توليه الحكم على اتخاذ العديد من القرارات والسياسات التى نجحت فى جذب الاستثمار وعودة السياحة تدريجيا، كما انه نجح فى تطوير منظومة الصحة والتعليم وأن كل ذلك يعود بالنفع على المواطن.

وأكد الشاهد أن حزب الحركة الوطنية يساند الرئيس ويدعمه ويسعى للمشاركة فى كافة المبادرات التى يطلقها لصالح المواطنين.

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