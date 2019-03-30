لايبزيج يفوز على هيرتا برلين بخماسية نظيفة في الدوري الألماني

اكتسح نادي لايبزيج، ضيفه هيرتا برلين بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب ريد بول أرينا، في إطار الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الألماني.



افتتح اللاعب السويدي إيميل فورسبيرج التهديف في الدقيقة 17، وشهد اللقاء تألق المهاجم يوسف بولسن الذي نجح في إحراز ثلاثية في الدقائق 27 و56 و62، واختتم لاعب الوسط المالي أهداف لايبزيج بعد تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 64.



الفوز رفع رصيد لايبزيج إلى 52 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.