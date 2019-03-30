"ونس" تقدم حفلها الرابع بمعهد الموسيقى العربية.. 11 أبريل

تستعد فرقة "ونس" الموسيقية بقيادة مؤسسها الموسيقار الدكتور طارق عباس لتقديم حفلها الرابع في 11 أبريل المقبل على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية.



وتقدم الفرقة، التي يتكون معظمها من مطربين ومطربات أجانب، باقة متنوعة من روائع الأعمال الموسيقية والغنائية من التراث القديم والمعاصر، وأعمالا لعمالقة فناني الزمن الجميل أمثال محمد عبد الوهاب ومحمد قنديل وأم كلثوم ونجاة، إضافة إلى بعض الأغاني الخاصة بالموسيقار طارق عباس.



فرقة "ونس" للموسيقى تعد من التجارب الغنائية الفريدة التي ظهرت على الساحة مؤخرا، حيث تضم مطربين من مختلف الجنسيات من كوريا واليابان وكازاخستان وجورجيا يؤدون أغاني التراث المصري بإبداع، ونجحت في خلق قاعدة جماهيرية من خلال حفلاتها الناجحة، كما قدمت مؤخرا فيديو كليب لأغنية وطنية بعنوان "تحيا بلدي" والتي شارك فيه مجموعة من الأجانب بعثوا من خلالها رسالة حب إلى مصر.