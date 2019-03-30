الباز يجيب: لماذا يستمع البرلمان لمعارضي التعديلات الدستورية رغم موافقة الأغلبية؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الاختلاف حول التعديلات الدستورية هو أمر طبيعي للغاية، موضحا أنه لا يوجد أي إقصاء أو استبعاد للمعارضين للتعديلات الدستورية من جلسات الحوار المجتمعي بالبرلمان.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه خلال جلسات الحوار المجتمعي لم يمنع رأيا أو يوجه الحوار بشكل معين، مشيرا إلى أن أغلبية المشاركين في الجلسات الحوارية يوافقون على التعديلات الدستورية، والأقلية ترفضها.

واستكمل أن الاستماع للآراء الرافضة للتعديلات الدستورية، هدفه الخروج بأفكار وآراء لتخرج التعديلات بصورة مثالية، مثل الآراء التي وردت بشأن عودة مجلس الشيوخ، والتي أكدت على ضرورة منحه بعض الصلاحيات حتى لا يكون وجوده شكليا ولا طائل منه.