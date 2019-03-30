جمعية العلماء المسلمين الجزائرية تؤيد عزل الجيش لـ "بوتفليقة"

طالبت جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، بعزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه وفقا للمادة 102 من الدستور، محذرة من اتجاه الأمور إلى الأسوأ.



وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت، إن تفعيل المادة 102 ودعمها بمواد أخرى استجابة لمطالب الشعب، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وأشار البيان إلى أن الجمعية كانت أول من طالبت بجانب آخرين بتفعيل المادة 102، ثم تفعيل مواد أخرى، من بينها المواد 7 و8 و9 من الدستور.



وجددت القوات المسلحة الجزائرية اليوم مطالبها بتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تقضي بعزل رئيس الجمهورية من منصبه بسبب ظروفه الصحية.